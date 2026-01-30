DTSO'dan Kobani'ye İnsani Yardım Komisyonu

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, Suriye'nin Kobani kentine yönelik insani yardım çalışmaları kapsamında temel ihtiyaç malzemelerinin toplanarak bölgeye ulaştırılması amacıyla bir komisyon kurulmasını oy birliğiyle kabul etti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) 39. Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Nevin İl başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Suriye'de yaşanan son gelişmelerin yalnızca ticareti değil, doğrudan insan hayatını hedef aldığını dile getiren Kaya, DTSO'nun bu sürece kayıtsız kalmayacağını söyledi.

Suriye'de yananlar sadece ülkenin iç sorunları olmadığına vurgu yapan Kaya, "Yanı başımızdaki ateş çemberi giderek yayılıyor. Burada yaşananlar yalnızca bir ülkenin iç meselesi değil, Orta Doğu'nun yeniden şekillendirilmesine dönük bir sürecin parçası. Ama bizim önceliğimiz siyasetin ötesinde, sivillerin yaşadığı büyük mağduriyettir. Bu yardım bir siyasi pozisyon değil, insani bir sorumluluktur" dedi.

Kaya, Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu ile birlikte yürütülen çalışmalarla toplanan yardımın Türkiye üzerinden, Mürşitpınar Sınır Kapısı aracılığıyla ulaştırılmasının en doğru yöntem olduğunu belirterek, BM ya da Suriye rejimi üzerinden yapılacak yardımların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Çobanbey-Azez hattı üzerinden Kobani'ye yardım ulaştırılması önerisini de reddettiklerini anlatan Kaya, ilk etapta 15 tırdan oluşan bir yardım konvoyunun hazırlandığını, yardımların özellikle su, süt, çocuk maması, kadın bezi ve kışlık giysilerden oluşacağını belirtti.

Konuşmasında 2023'te yaşanan deprem felaketini ve Diyarbakır'daki yardım seferberliğini anımsatan Kaya, "Bu kentin gücü, 2023 depreminde kendini gösterdi. 2 milyonluk nüfusa sahip Diyarbakır, Kobani'yi de ayağa kaldıracak iradeye sahiptir" diye konuştu.

DTSO'nun yalnızca yardım toplamakla sınırlı kalmayacağını belirten Kaya, Avrupa Birliği büyükelçileri başta olmak üzere uluslararası diplomatik çevrelerle görüşmeler yapılacağını, büyükelçilere mektuplar gönderileceğini ve Suriye'deki çoğulcu yapının korunması için temasların sürdürüleceğini ifade etti.