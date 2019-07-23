Son Dakika Haberleri: DTSO IKBY'li vatandaşları karanfille karşıladı
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DTSO IKBY'li vatandaşları karanfille karşıladı

9 dakika önce

Diyarbakır'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Erbil'den Diyarbakır'a gelen IKBY'li vatandaşları karanfillerle karşıladı.

DTSO IKBY'li vatandaşları karanfille karşıladı, System.String[]
Diyarbakır'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Erbil'den Diyarbakır'a gelen IKBY'li vatandaşları karanfillerle karşıladı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği ve TÜRSAB Erbil'den Diyarbakır'a gelen IKBYli vatandaşları, havaalanında Türkçe ve Kürtçe hoş geldiniz pankartı ve karanfillerle karşıladı. Havaalanında yapılan karşılama törenine DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, DESOB Başkan Yardımcısı Abdüllatif Aykul ile TÜRSAB GTK Başkanı Mehmet Akyıl katıldı. Erbil'den saat 04.45'te Diyarbakır'a iniş yapan Iraklı vatandaşlar kendilerini çiçeklerle karşılayan grubu görünce memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür etti. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:20 Kaynak: İHA
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