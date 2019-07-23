DTSO IKBY'li vatandaşları karanfille karşıladı
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Diyarbakır'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Erbil'den Diyarbakır'a gelen IKBY'li vatandaşları karanfillerle karşıladı.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:20 Kaynak: İHA
'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Erbil
'den Diyarbakır'a gelen IKBY'li vatandaşları karanfillerle karşıladı.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği ve TÜRSAB Erbil'den Diyarbakır'a gelen IKBYli vatandaşları, havaalanında Türkçe ve Kürtçe hoş geldiniz pankartı ve karanfillerle karşıladı. Havaalanında yapılan karşılama törenine DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya
ve Başkan Yardımcısı Erdal Avşar
, DESOB Başkan Yardımcısı Abdüllatif Aykul ile TÜRSAB GTK Başkanı Mehmet Akyıl katıldı. Erbil'den saat 04.45'te Diyarbakır'a iniş yapan Iraklı vatandaşlar kendilerini çiçeklerle karşılayan grubu görünce memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür etti. - DİYARBAKIR
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