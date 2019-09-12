Son Dakika Haberleri: DÜ Rektörü Çakar, Yığılca'yı ziyaret etti
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DÜ Rektörü Çakar, Yığılca'yı ziyaret etti

2 saat önce

Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Yığılca'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

DÜ Rektörü Çakar, Yığılca'yı ziyaret etti, System.String[]

Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Yığılca'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin ile makamında görüşen Çakar, daha sonra Belediye Başkanı Rasim Çam'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çam, üniversitenin tüm faaliyetlerine destek olduklarını belirtti.

Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çam, şunları kaydetti:

"Ziyaret sırasında üniversitemizin diğer bölümleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Bundan sonraki süreçte Yığılca'ya hayırlı olabilecek birkaç fakültenin ve bölümün kazandırılması için çalışmalarda bulunacağız. Bir iki bölümün değil, en az üç-dört bölümün daha kazandırılması için yardımcı olacaklarını söylediler. İnşallah bu konuları önümüzdeki günlerde halkımızla da paylaşacağız. Belediye meclisimiz ile bu konuların görüşülmesinin ardından üniversite ile protokol aşamasına geleceğiz. İlçemizin kalkınması, gelişmesi ve göç alabilmesi için bunların yapılması gerektiğini biliyoruz."

Ziyaretinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Rektör Çakar, Yığılca'da süren çalışmaların bölgeye önemli katkıları olduğunu söyledi.

Yığılca'daki eğitimin kalitelendirilmesi ve yeni bölümlerin kazandırılması için çalıştıklarını belirten Çakar, şöyle konuştu:

"Burada üniversitemize bağlı arıcılık programımız artan hızı ve artan kapasitesi ile devam ediyor. Önce arıcılık merkezi olarak başlayan akademi çalışmamız, arıcılık programı ile hayata geçti. Hali hazırda kurulu iki bölümümüz birden bulunuyor. Bu iki bölümü hayata geçirmek için başkanımızla da fiziksel alanlarımızı artırmak ve genişletmek için istişarelere bulunduk. Biz öğrencimizin eğitim niteliğinin de azalmadan devam edebileceği, her tür fırsat sunulduğunda buradaki büyümemizi gönüllülükle artırmayı hedefliyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:38 Kaynak: AA
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