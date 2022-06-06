DÜ Silvan MYO'da mezuniyet töreni

Dicle Üniversitesi Silvan Meslek Yüksek Okulunda (MYO) mezuniyet töreni yapıldı.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, MYO salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarı diledi.

Öztürk, şunları kaydetti:

"Bir kısım öğrencimiz eğitim hayatında basamakları çıkmaya devam edecek, bir kısım öğrencimiz ise bugünden itibaren artık farklı alanlarda yoluna devam edecek. Hayatınızı başarılarla doldurabilmek için çok çalışmalı, kendinize hedefler belirlemelisiniz. Umarım her biriniz hayallerinizdeki yerlerde olursunuz. Emeği geçen, çocuklarımızı yetiştiren, bugünlere getiren başta anne ve babalarımız olmak üzere Silvan Meslek Yüksekokulunun değerli hocalarına teşekkür ediyorum."

MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Orhan Arpa da 112 öğrenciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından bölümlerini birincilikle bitiren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Tören sonunda mezuniyet belgesi verilen 112 öğrenci kep attı.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Hilmi Yaman, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Turan, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.