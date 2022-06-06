DÜ Silvan MYO'da mezuniyet töreni - Son Dakika
Üye Girişi

DÜ Silvan MYO'da mezuniyet töreni

06.06.2022 17:04
DÜ Silvan MYO'da mezuniyet töreni

Dicle Üniversitesi Silvan Meslek Yüksek Okulunda (MYO) mezuniyet töreni yapıldı.

Dicle Üniversitesi Silvan Meslek Yüksek Okulunda (MYO) mezuniyet töreni yapıldı.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, MYO salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarı diledi.

Öztürk, şunları kaydetti:

"Bir kısım öğrencimiz eğitim hayatında basamakları çıkmaya devam edecek, bir kısım öğrencimiz ise bugünden itibaren artık farklı alanlarda yoluna devam edecek. Hayatınızı başarılarla doldurabilmek için çok çalışmalı, kendinize hedefler belirlemelisiniz. Umarım her biriniz hayallerinizdeki yerlerde olursunuz. Emeği geçen, çocuklarımızı yetiştiren, bugünlere getiren başta anne ve babalarımız olmak üzere Silvan Meslek Yüksekokulunun değerli hocalarına teşekkür ediyorum."

MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Orhan Arpa da 112 öğrenciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından bölümlerini birincilikle bitiren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Tören sonunda mezuniyet belgesi verilen 112 öğrenci kep attı.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Hilmi Yaman, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Turan, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

YORUMLAR
500
Silvan AK Parti ilçe teşkilatının CHP'ye katıldı iddialarına yalanlama Silvan AK Parti ilçe teşkilatının CHP'ye katıldı iddialarına yalanlama
Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Murat Öztürk, Silvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DÜ Silvan MYO'da mezuniyet töreni - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:07 Yalova'da şoke eden görüntü! Kamyon kaza yapınca kasada yolculuk yapan onlarca kaçak göçmen etrafa dağıldı
16:51 Dondurmam Gaymak filminin oyuncusu Muğlalı Sultan Kadem hayatını kaybetti
16:37 Kadro dışı kalma hali devam eden Mesut Özil, resti çekti! Sözleşmesindeki kritik maddeyi devreye sokuyor
16:36 Kabine toplantısı başladı! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Erdoğan'ın yapacağı 3600 ek gösterge açıklamasında
16:30 Aydemir Akbaş Galatasaray-Barcelona maçında İspanyol spikere saldırdığını itiraf etti
16:04 Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den küvet pozu! Yarım milyona yakın beğeni topladı
15:54 Gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı! Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
15:44 Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak
15:36 ORC Araştırma Şirketi, yeni seçim anketini paylaştı! İki ittifak arasındaki fark açıldı
15:35 Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy yeniden aday olmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 17:11:54. #1.11#
SON DAKİKA: DÜ Silvan MYO'da mezuniyet töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement