Son Dakika Haberleri: - Dubai'de alışveriş merkezini su bastı
Son Dakika Güncel - Dubai'de alışveriş merkezini su bastı

- Dubai'de alışveriş merkezini su bastı

8 saat önce

- Dubai'de alışveriş merkezini su bastıDUBAİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle en büyük alışveriş merkezini su bastı.

- Dubai'de alışveriş merkezini su bastı

DUBAİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle en büyük alışveriş merkezini su bastı.

Dubai'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle dünyanın en çok ziyaret edilen, Dubai'nin en büyük alışveriş merkezlerinden Dubai Mall'u su bastı. Dubai'nin birçok bölgesinde ulaşım durma noktasına gelirken, şiddetli yağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda bazı uçuşlar ertelendi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fucayra ve Resü'l-Hayme emirliklerinde yağış nedeniyle okulların tatil edildiği öğrenildi.

- Dubai'de alışveriş merkezini su bastı

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:37 Kaynak: İHA
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