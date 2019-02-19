Dubai'de Dikkatler Belkıs Yağ'a Çevrildi

Gıda sektörünün dünyada ki en büyük fuarı ve Ortadoğu'nun yanı sıra Uzakdoğu ve Afrika pazarları içinde büyük önem taşıyan Dubai Gulfood 2019 Gıda Fuarında Belkıs Yağ standına büyük ilgi gördü.

Gıda sektörünün dünyada ki en büyük fuarı ve Ortadoğu'nun yanı sıra Uzakdoğu ve Afrika pazarları içinde büyük önem taşıyan Dubai Gulfood 2019 Gıda Fuarında Belkıs Yağ standına büyük ilgi gördü.



Sürdürülebilir üretim ve yüksek ihracat için markalaşma sürecinde emin adımlarla yürüdüklerini ifade eden Belkıs Yağ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kadir Özyurt, Dubai Gulfood 2019 Gıda Fuarında beklenenin üzerinde ilgi gördüklerini söyleyerek sektördeki dış pazar paylarını arttırmak istediklerini sözlerine ekledi.



Dünyanın bir çok ülkesinden fuara katılan alım heyetlerinin ilgi gösterdiği Belkıs Yağ standında yenilikçi ürünlere de yer veriliyor. Fuarla ilgili bir değerlendirme yapan Belkıs Yağ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kadir Özyurt, "Dubai Gulfood 2019 Gıda Fuarı ve benzeri fuarlar hem ülke hem de markaların tanınmasından çok etkili oluyor. Dubai Gulfood 2019 Gıda ve Otel Ekipmanları Fuarı markaların özellikle Ortadoğu ve dünyaya açılmasında önemli fuarlar arasındadır. Fuarda bizler şu ana kadar önemli bağlantılar sağlandık ve gayet verimli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Belkıs Yağ olarak her yıl bu fuara katılıyoruz. Uluslararası fuarlar hem ülke hem de markaların tanıtımına fazlasıyla katkı sağlıyor. Belkıs Yağ kuruluşundan bu yana ufuk açıcı projeler hazırladı, ülke ihracatının artırılmasına katkı sağladı. Bunları yapabilmenin yolu da uluslararası arenadan geçiyor. Biliyoruz ki Gulfood ve benzeri fuarlar hem ülke hem de markaların tanınmasından çok etkili oluyor. Bunu bilen, bunun farkında olan şirketler o fuar, bu fuar ülke ülke, kıta kıta geziyor. İnsanlar tanıdığı, güvendiği şirketlerle uzun soluklu çalışıyor. Biz de hem şehrimizin hem de firmamızın tanıtımını yaptık. Yeni görüşmeler yaptık, fuar vesilesiyle farklı pazarlara da açılmış olacağız" dedi.



Şirketlerinin 21 yıl önce Nizip'te kurulduğunu anımsatan Özyurt, 1998 yılında rafine tesisini kurarak, nötralize pamuk yağı ve yemeklik rafine yağı imalatına Pam Yağ Gıda ve Kimya Sanayi olarak başladıklarını hatırlattı. Kendi markaları belkıs ile de sıvı ve margarin yağ sektöründe iç ve dış piyasada önemli bir marka haline geldiklerini vurgulayan Özyurt, 40'a yakın ülkeye sıvı ayçiçek yağı ve margarin türevleri sattıklarını kaydetti.



Dünün başarısıyla övündüklerini ancak dünün de dünde kaldığını bilerek hareket ettiklerini anımsatan Özyurt, "Yeni başarılarla övünebilmek için yenilenmek ve yeni pazarlara odaklanmamız gerekiyor. Fuarlarda bunun için çok değerli organizasyonlardır" diye konuştu. - GAZİANTEP

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