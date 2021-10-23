Düdüklü tencere patladı, çalışanlar saniyelerle kurtuldu - Son Dakika

Siteler'de bulunan bir restoranda sabah saatlerinde patlayan düdüklü tencere bomba etkisi oluşturdu, restoran mutfağı kullanılamaz hale geldi. Düdüklü tencerenin patlamasından saniyeler önce mutfaktan ayrılan 3 çalışan adeta ölümden döndü.

"BURADA CANIMIZLA OYNANDI"

İşletme sahibi Tayfun Doğan, düdüklü tencere patlamasının üretici firmadan kaynaklandığını, bu olayın ikinci kez yaşandığını belirtti. Doğan, "Sabah 6 gibi düdüklü tenceremiz patladı. Ben de dahil olmak üzere ölümden döndük burada. Bu ayıplı malların denetlenmesini istiyoruz. Bu ikinci kez geldi başımıza. Fabrikalar biraz dikkatli yapsın mallarını. Alçıpan aşağı düştü, zararımız var fayanslarda, elektrik tesisatında. Onlar bir yana canla oynandı burada. Yüzde 100 üreten firma. Çünkü ikinci kez oldu bu. Gönderdik yenisiyle değiştirdiler yine aynısı oldu" dedi.

"İKİNCİ KEZ DEĞİŞTİRİLEN BİR TENCEREYDİ"

10 yıldır işletmede usta olarak çalışan Ekrem Erdoğan, "Biz parasında pulunda da değiliz, insanların canı o kadar ucuz olmamalı" diyerek maddiyatın değil insan canının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sesten dolayı iş yeri mağduriyeti olsun, içerideki yıkılan tavanımız olsun, elektrik malzemelerimiz olsun, içerideki müşterilerimizin rahatsızlığı ve mekanı terk etmeleri olsun bizi bugün aşırı derecede üzdü ve fevkalade mağduriyete uğrattı. Biz bu tür düdüklü tencere üreten firmaların, şirketlerin denetim altına alınmasını istiyoruz. Çünkü düdüklü tencere ikinci defa değiştirilen bir tencere. Gönderdiğimiz halde hatalı ve ayıplı malı gönderiyorlar, burada insanların sağlığıyla canıyla oynuyorlar. Burada bir arkadaşımızın cenazesini de kaldırabilirdik bugün. Mağduriyetinden ziyade biz parasında pulunda da değiliz artık, geçtik. İnsanların canı o kadar ucuz olmamalı."