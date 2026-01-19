Düğün Konvoyunda Tehlikeli Sürüşe Ceza

İzmir'de düğün konvoyunda tehlikeli hareketlerde bulunduğu belirlenen hafif ticari araç sürücüsüne ve araç sahibine toplam 49 bin 366 lira idari ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda düğün konvoyunda seyir halindeki 35 CNA 474 plakalı hafif ticari araca, kırmızı ışıkta beklenildiği sırada bir kişinin bindiğini ve kapı açık şekilde sarkarak yolculuğa devam ettiğini tespit etti.

Yapılan incelemede sürücünün P.A. (21) olduğu belirlendi.

P.A'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun 3 ayrı maddesinden toplam 25 bin 929 lira idari para cezası kesildi.

Sürücünün araç sahibi olmaması nedeniyle araç sahibine de ilgili maddeden 23 bin 437 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca P.A. hakkında adli işlem başlatıldı.