Düğün salonu EBA destek noktası oldu - Son Dakika

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde internet ve bilgisayar erişimi olmayan öğrenciler için belediye, düğün salonuna bilgisayarlar getirterek, internet hattı bağlattı. Çocuklar daha önce düğün salonu olarak kullanılan alanda, EBA üzerinden uzaktan eğitim alıyor.

İlçeye 18 kilometre uzaklıktaki Tanoba beldesinde tablet, bilgisayar ve internet erişimi sorunu yaşayan öğrencilere destek olmak için düğün salonu EBA destek noktasına dönüştürüldü. Düğün salonuna bilgisayarlar alıp, internet bağlatan belediye, alanı öğrencilere tahsis etti. Tableti, bilgisayarı veya internet erişimi olmayan öğrenciler EBA destek noktasına gidip, uzaktan eğitime katılabiliyor.