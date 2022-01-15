Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı - Son Dakika

Sosyal medyada önceki günlerde yayınlanan bir video, kısa sürede gündeme oturdu. Söz konusu videoda, karşılıklı oynayan damat ve gelinin olduğu görüldü. Ancak bu sırada damadın, arkasından geçen başka bir kıza attığı bakış çok konuşuldu.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Düğün öncesi gelin alma sırasında çekildiği belirtilen bu görüntü, sosyal medyada dolaşıma girdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olabileceğini belirtti ancak çok sayıdaki kişi bu uyarıları dinlemeyerek paylaşımlarına devam etti.

DAMADIN KIZ KARDEŞİ ÇIKTI

Olayın ardından düğün sahipleri tarafından bir açıklama yayınlandı. Düğün sahipleri, görüntülerde damada bakan kızın, aslında damadın kardeşi olduğunu belirterek, videonun çarpıtıldığını savundu.

"İFTİRA ATANLARI ALLAH'A HAVALE EDİYORUZ"

Düğün sahipleri tarafından yapılan açıklamada, "Herkesi özel hayata saygıya davet ediyoruz. Kimsenin insanların mutlu gününü zehir etmeye hakkı yok. İnsanlar hakkında bilip bilmeden iftira atanları Allah'a havale ediyoruz" denildi.