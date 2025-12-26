Düğünde Kavga: Damat Düşene Siper Oldu

Diyarbakır'da bir düğün sonrası kavga çıktı. Kavgada darp edildikten sonra yere düşen bir kişiye damat siper oldu.
Olay Bağlar ilçesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sonrası iki grup arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada yerde kalan bir kişiye damat siper oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
