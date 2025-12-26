Düğünde Kavga: Damat Düşene Siper Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Düğünde Kavga: Damat Düşene Siper Oldu

Haberin Videosunu İzleyin
26.12.2025 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Düğünde Kavga: Damat Düşene Siper Oldu
Haber Videosu

Diyarbakır'da bir düğün sonrası çıkan kavgada, damat yere düşen bir kişiyi korudu.

Diyarbakır'da bir düğün sonrası kavga çıktı. Kavgada darp edildikten sonra yere düşen bir kişiye damat siper oldu.

DAMAT YERDE YATAN KİŞİYE SİPER OLDU

Olay Bağlar ilçesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sonrası iki grup arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada yerde kalan bir kişiye damat siper oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Diyarbakır, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Şiddet, Bağlar, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Düğünde Kavga: Damat Düşene Siper Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biden’dan Noel fotoğrafı kafaları karıştırdı, neredeyse görünmez oldu Biden'dan Noel fotoğrafı kafaları karıştırdı, neredeyse görünmez oldu
Yol kenarında namaz kılan Filistinliye aracıyla çarptı Yol kenarında namaz kılan Filistinliye aracıyla çarptı
Toprak kaydı, işçiler göçük altında kaldı Toprak kaydı, işçiler göçük altında kaldı
İstanbul Valiliği’nden kar uyarısı İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı
Restoranları akıllandıracak olay On binlerce liralık ceza kesildi Restoranları akıllandıracak olay! On binlerce liralık ceza kesildi
Zincir markette mide bulandıran skandal Gören hemen kayda girdi Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi!

17:15
Mercedes, TOGG’a arkadan çarptı Sonuç hayli şaşırtıcı
Mercedes, TOGG'a arkadan çarptı! Sonuç hayli şaşırtıcı
16:14
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var
15:03
Şehit cenazesinde acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti
Şehit cenazesinde acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti
14:55
İstanbul için en net kar yağışı uyarısı 11 ilçe beyaza bürünecek
İstanbul için en net kar yağışı uyarısı! 11 ilçe beyaza bürünecek
14:32
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi’den jet hamle
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2025 17:52:06. #7.11#
SON DAKİKA: Düğünde Kavga: Damat Düşene Siper Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.