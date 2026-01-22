Düğünde Sigara İçen Çocuğun Annesine Beraat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Düğünde Sigara İçen Çocuğun Annesine Beraat

Düğünde Sigara İçen Çocuğun Annesine Beraat
22.01.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'deki sokak düğününde sigara içen 3 yaşındaki çocuğun annesi beraat etti.

Eskişehir'deki bir sokak düğününde sigara içerken görüntülenen 3 yaşındaki çocuğun annesi S.B., tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti. Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde geçen yıl nisan ayındaki bir düğünde, sokaktaki bir halı üzerinde dans eden kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, arkada yakınlarının kucağında olan 3 yaşındaki erkek çocuğun sigara içtiği görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Çocuğun annesi S.B. hakkında 'Sağlık için tehlikeli madde temini' ve 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından S.B., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.B., adliyeye sevk edilirken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DAVANIN İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından anne S.B. hakkında 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına anne S.B.'nin yanı sıra avukatlar katıldı.

'YERDEN BULDUĞU PLASTİĞİ AĞZINA GÖTÜRMÜŞ'

Anne S.B. mahkemedeki savunmasında suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Mağdur çocuklar benim öz çocuklarım olur. Olay tarihinde düğüne gitmiştik. 3 yaşında olan oğlum E.C.B. yerden bulduğu plastik şeyi ağzına götürmüş. Bu plastikteki dumanı çekerken ben gördüm ve elinden aldım. Ben çocuklarıma yönelik üzerime atılı suçları işlemedim. Ben suçsuzumö dedi. Mahkeme hakimi, sanık ve taraf avukatlarının savunmaların ardından anne S.B. hakkında beraat kararı verdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğünde Sigara İçen Çocuğun Annesine Beraat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Sadettin Saran’ın taktığı şalı satışa çıkardılar Fiyatını duyan mağazalara koştu Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:16
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış
AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
14:09
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
13:31
Barış Kurulu için imzalar atıldı Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 15:15:13. #.0.5#
SON DAKİKA: Düğünde Sigara İçen Çocuğun Annesine Beraat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.