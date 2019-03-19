Dumanın Sardığı Binadaki 5 Kişiyi İtfaiye Kurtardı
20 dakika önce
Elazığ'da çıkan yangında dumanların sardığı 5 katlı binada mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişiyi, itfaiye ekipleri merdiven uzatarak kurtardı.
Elazığ
'da çıkan yangında dumanların sardığı 5 katlı binada mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişiyi, itfaiye ekipleri merdiven uzatarak kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Sarayatik Mahallesi Atalay Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Bina sakinlerinin çoğunluğu kendi çabalarıyla binadan çıkarken, evlerinde mahsur kalan 2'si çocuk 3'ü kadın 5 kişiyi ise itfaiye ekipleri merdiven uzatarak kurtardı. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:30 Kaynak: İHA
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