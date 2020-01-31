Dumlupınar'da muhtarlar dernek kurdu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Dumlupınar'da muhtarlar dernek kurdu - Son Dakika

Dumlupınar'da muhtarlar dernek kurdu

6 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde mahalle ve köy muhtarları bir araya gelerek muhtarlar derneğini kurdu.

Dumlupınar'da muhtarlar dernek kurdu, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde mahalle ve köy muhtarları bir araya gelerek muhtarlar derneğini kurdu.


Köy ve mahallelerde görev yapan muhtarları bir araya getirmek, yaşanan sorunların çözümünde birlik ve beraberlik içinde hareket etmek amacıyla kurulan muhtarlar derneğinin açılış toplantısına, Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç'da katıldı.


Derneğin açılışında konuşan Dumlupınar Kaymakamı Abbasoğlu, "Dernekler bir arada olma ve istişare yapma imkanı sağlayan yerlerdir. Muhtarlarımıza sağlanan imkanlarının arttırılması için birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Biz de bu anlamda derneklerimizi önemsiyoruz ve destekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Muhtarların her zaman köylünün ve vatandaşın sözcüsü olduğunu belirten Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, "Yenikurulan Muhtarlar derneği ilçemize hayırlı olsun. Belediye olarak her zaman kapımız muhtarlarımıza açık. Gerek mahalle, gerekse köy muhtarlarımızla her türlü sorunda çalışmaya hazırız" diye konuştu. - KÜTAHYA

Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
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