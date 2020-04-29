Dumlupınar'da otogar yapım çalışmaları başladı - Son Dakika

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde belediye tarafından otogar yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi.



TOKİ kavşağı yanında belediyeye ait arazide otogar yapım çalışmalarına başlandığını belirten Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, "Dumlupınar ilçemiz için çok önemli bir yatırım olacağına inandığımız otogar yapımı için harfiyat çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz 3 ay gibi kısa sürede tamamen belediye imkanlarımızla yapacak olduğumuz otogarımızı bitirmek. İlçemize hayırlı olsun inşallah" dedi. - KÜTAHYA