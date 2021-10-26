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Dün 9,85'le rekor kıran dolar, düşmeye başladı! Kur bugün 9,43'ten işlem görüyor - Son Dakika

Dün 9,85'le rekor kıran dolar, düşmeye başladı! Kur bugün 9,43'ten işlem görüyor

26.10.2021 11:24

Dün 9,85 ile rekor kıran dolar, tarihi zirveyi görmesinden sonra düşüşe geçerek günü 9,58'de bitirdi. Bugüne de düşüşle başlayan kur, 9,43'ten işlem görüyor. Böylece dolar, dünkü tarihi zirvesinin 42 kuruş altında bulunuyor.

Dün 9,85 ile zirvesini görmesinin ardından düşüşe geçerek 9,5450 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 9,5885 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 9,4373'ten bulunuyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 10,9576'dan, sterlin/TL ise 13,0029'dan satılıyor. Dolar endeksi 93,9 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunurken, euro/dolar paritesi yüzde 0,1'lik düşüşle 1,1605'ten işlem görüyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, şirket karlılıklarının 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesi ve ABD ile Çinli yetkililer arasındaki görüşmelerin küresel risk iştahını artırdığını belirterek, döviz piyasaları açısından ise bir süredir 93,5-94,0 bandında hareket eden dolar endeksinin olası kırılma yönünün önemli olduğunu söyledi. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Dün 9,85'le rekor kıran dolar, düşmeye başladı! Kur bugün 9,43'ten işlem görüyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Dün 9,85'le rekor kıran dolar, düşmeye başladı! Kur bugün 9,43'ten işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dün 9,85'le rekor kıran dolar, düşmeye başladı! Kur bugün 9,43'ten işlem görüyor - Son Dakika
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