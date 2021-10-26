Dün 9,85'le rekor kıran dolar, düşmeye başladı! Kur bugün 9,43'ten işlem görüyor - Son Dakika

"Çocuk benden değil" diyerek yayına çıkan adama çifte darbe! Gerçekleri öğrenince yıkıldı

Son bir hafta! Liste paylaşıldı, WhatsApp artık bu telefon modellerinde çalışmayacak

Dün 9,85 ile zirvesini görmesinin ardından düşüşe geçerek 9,5450 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 9,5885 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 9,4373'ten bulunuyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 10,9576'dan, sterlin/TL ise 13,0029'dan satılıyor. Dolar endeksi 93,9 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunurken, euro/dolar paritesi yüzde 0,1'lik düşüşle 1,1605'ten işlem görüyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, şirket karlılıklarının 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesi ve ABD ile Çinli yetkililer arasındaki görüşmelerin küresel risk iştahını artırdığını belirterek, döviz piyasaları açısından ise bir süredir 93,5-94,0 bandında hareket eden dolar endeksinin olası kırılma yönünün önemli olduğunu söyledi. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.