Dün akşam Survivor\'da baba olacağını öğrenmişti! Yunus Emre\'nin eşi bebeğini düşürdü

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde iki takım da iletişim ödülünü kazanabilmek için mücadele etti. Oyunu kazanan Kırmızı takım yarışmacılarından Yunus Emre, eşinin hamile olduğunu öğrendi ancak kötü bir haber geldi.
Eşinin müjdeli haberi aldığı anların sosyal medyada gündem olmasının ardından Instagram hesabından açıklama yapan Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, bebeğini düşürdüğünü söyledi. Eşinin müjdeli haberi aldığı anların sosyal medyada gündem olmasının ardından Instagram hesabından açıklama yapan Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, bebeğini düşürdüğünü söyledi. Geçirdiği zor durumdan bahseden Beria Özden şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medya ortamı, gerilimi dolayısıyla antidepresan ve ağrı kesici kullanıyordum. Sağlık sıkıntılarım vardı zaten mide koruyucu vb. ilaçlar da ara ara kullanıyordum. Bu durum gebeliği etkiledi. 1 haftadır fazla ağrılarım vb. sorunlarım dolayısıyla gebelik sonlanmıştır. Bunu eşime kendim söylemek isterdim geç öğrendiğim için kendim dikkat edemedim çok üzgünüm. Kötü düşünenlerin umarım başına gelmez."
Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda hamile olduğunu söyleyen Yunus Emre'nin eşi Beria, dün akşamki iletişim ödülünde müjdeli haberi verdi. Yayın esnasında baba olacağını öğrenen Yunus Emre sevinçten havalara uçarken takım arkadaşlarının mutlulukları da yüzlerine yansıdı. Babalık heyecanı yaşayan Yunus Emre "Baba mı oluyorum şaka mı? Dünyalar güzel karım, Allah'ım çok şükür" dedi.
Eşinin sık sık ceza alarak ödüllerden yararlanamamasına çok üzülen Beria Özden, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hamile olduğunu duyurarak "Konuşamadan beklemek, iletişimsiz, sesini duymadan geçirdiğim 82. gün. Her geçen gün bir yandan güçleniyorum bir yandan sabırla bekliyorum. Güzel haberlerini almak tek dileğim. Biz zorlukları başarmak için birleştik. Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa onu kendine getirebilirdim vereceğim haberle ama çaresizlik beni de onu da geriyor. Bu zorluğu bizim için çekiyor, ailesi için çabalıyor. Dünyaların en güzel şeylerini hak ediyor pırlanta kalbi. Sözümden dönmeden bekliyorum babamız" ifadelerini kullandı.Survivor'da baba olacağını öğrenen Yunus Emre sevinçten havalara uçtu Survivor adasındaki yakınlık sinirlendirdi! Yunus Emre'ye eşinden canlı yayında sert uyarı: Aleyna'dan uzak dur
Son Dakika › Televizyon › Dün akşam Survivor'da baba olacağını öğrenmişti! Yunus Emre'nin eşi bebeğini düşürdü - Son Dakika
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Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde iletişim ödülünü kazanan Kırmızı takım yarışmacılarından Yunus Emre, canlı yayın açarak sevenleriyle konuştu. Yayına dahil olarak hamile olduğunun müjdesini veren Yunus Emre eşi, bir de yarışmacıyı samimi olduğu Aleyna'dan uzak durması konusunda uyardı.
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