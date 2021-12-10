"Dün Bugün İstanbul" Sergisi, sanal turla erişime açıldı - Son Dakika

Sakıp Sabancı Müzesi, 3 Eylül-28 Kasım arasında gerçekleştirdiği "Dün Bugün İstanbul" sergisini, sanal tur ile tekrar erişime açtı.

Sergi döneminde fiziksel olarak ziyaret edemeyen sanatseverlerin genç sanatçıların çağdaş yorumlarıyla İstanbul'u keşfedebileceği sanal tur, müzenin internet sitesinden incelenebiliyor.

Sergi, Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi ve sanatçı Murat Germen'in çağrısıyla buluşan, yolu Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı programından geçmiş 23 sanatçının İstanbul'un dünü ve bugününü ortaya koydukları eserlerinden oluşuyor.

Sanatçıların İstanbul'dan aldıkları ilhamla bu sergi için özel ürettiği bağımsız eserlerin bulunduğu sergide çevre, hayvan popülasyonu, kentsel dönüşüm, toplumsal yaşam, tarihi mekanlar, su kaynakları, ulaşım gibi temalar ışığında, kent dinamiklerine dair yorumlar yer alıyor.

"Dün Bugün İstanbul" sergisi; otomatik gezinti modu, 3D galeri incelemeleri, eserler ve sanatçılar hakkında bilgiler ve betimlemelerle, Sakıp Sabancı Müzesi'nin internet sitesinde ziyaret edilebiliyor.