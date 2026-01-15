Dünürünü Vuran Sanığın Davası Başladı - Son Dakika
Dünürünü Vuran Sanığın Davası Başladı

15.01.2026 11:40
Kozaklı'da dünürünü öldüren Suat Ünal'ın yargılanmasına başlandı. Mahkeme duruşmayı erteledi.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde dünürünü silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Suat Ünal, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Sanık Ünal, savunmasında, maktül Mehmet Özşahin'in bahçesine zarar verdiğini ve kendisini tahrik ettiğini iddia etti.

Olay günü av tüfeğiyle yanına gittiğini öne süren Ünal, "Evlerinin bahçesinde rastgele hedef gözetmeksizin ateş açtım.Özşahin, kaçarken vurulup yere düştü. Eşi Zelik Özşahin ise korkup garaja kaçtı. Eşiyle husumetim yoktu. Olaydan sonra eve gidip polisi arayacaktım ama ben aramadan kapıda polisleri gördükten sonra inip teslim oldum. Pişmanım ve böyle olmasını istemezdim." ifadesini kullandı.

Maktulün eşi Zelik Özşahin ise olay günü evlerinin bahçesinde eşiyle halı yıkarken sanığın tüfeğiyle ateş açarak, kendilerine küfür edip hakaret ettiğini belirterek, eşinin sanığı olay öncesinde tahrik etmediğini öne sürdü.

Eşinin hasta olduğunu ve böyle bir ölümü hak etmediğini ifade eden Özşahin, "Eşim ilk kurşunla yere yığıldı. Ardından 3-4 el daha ateş açıldı. Eşimin kaçmaya şansı olmadı, zaten hastaydı. Ben garaja kaçtım. Garaj kapısını tekmeledikten sonra kapıya da ateş açtı. Amacı beni ve eşimi öldürmekti. Biz bahçesindeki ağaçlarına da zarar vermemiştik." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı ve tarafların avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair tespitin yapılması için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'ne gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kozaklı ilçesinde 26 Ağustos 2025'te, Suat Ünal (79), aralarında husumet bulunan dünürü Mehmet Özşahin'i (73) pompalı tüfekle öldürmüş, gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

