Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim İstifa Etti

Dünya Bankasına 2012'den bu yana başkanlık eden Jim Yong Kim, gelecek ay görevinden ayrılacağını açıkladı.

Dünya Bankasına 2012'den bu yana başkanlık eden Jim Yong Kim, gelecek ay görevinden ayrılacağını açıkladı.



Dünya Bankasının sitesinde yapılan açıklamaya göre, Başkan Jim Yon Kim 6 yıldır yürüttüğü başkanlık görevinden 1 Şubat itibarıyla ayrılacak. Açıklamada, Kim'in "Gelişmekte olan ülkelerde altyapı projeleri yürüten bir şirkete katılacağı" ifade edildi. Açıklama metninde Kim, "Yaşadığımız zamanda ileri derecede yoksulluğu sonlandırma amacına yürekten bağlı, tutkulu çalışanların bulunduğu bu fevkalade kurumun başkanlığını yapmaktan büyük gurur duydum" ifadelerini kullandı.



Başkanlık görevini geçici olarak Dünya Bankasının İcra Kurulu Başkanı Kristalina Georgieva'nın yürüteceği açıklandı. - WASHINGTON

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