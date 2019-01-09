Dünya Bankası'ndan Türkiye Değerlendirmesi
7 dakika önce
Dünya Bankası Başekonomisti Franziska Ohnsorge, önümüzdeki dönemde Türkiye'de resesyon beklentilerinin olmadığını belirtti.
Dünya Bankası
Başekonomisti Franziska Ohnsorge
, önümüzdeki dönemde Türkiye
'de resesyon beklentilerinin olmadığını belirtti. Ohnsorge, büyümenin ise 2019 yılından itibaren kademeli şekilde artmasını beklediklerini ifade etti.
Dünya Bankası'nın 'Küresel Ekonomik Görünüm' raporunun hazırlanmasında büyük rol üstlenen Dünya Bankası Başekonomisti Franziska Ohnsorge Türkiye ekonomisine ilişkin soruları yanıtladı. Son dönemde yabancı basında sıklıkla gündeme getirilen resesyon beklentilerini değerlendiren Ohnsorge, Türkiye ilişkin analizlerinin önümüzdeki dönemde resesyona işaret etmediğini dile getirdi. Türkiye'de kademli bir iyileşme beklentilerin vurgulayan Ohnsorge, "Türkiye'nin, geçtiğimiz 30-40 yıl içerisinde para birimleri sert değer kaybı yaşamış ülkelerden fazla bir farkının olmadığını düşünüyoruz. 2019 yılında yüzde 1,6 ile yavaş bir iyileşme görüyoruz. Para biriminin sert değer kaybı yaşadığı ülkelerde bu şekilde oldu" ifadelerini kullandı.
Ohnsorge, "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye'nin 2019 büyümesinin yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü, büyümenin 2020 yılında yüzde 3,0'a, 2021 yılında ise yüzde 4,2 seviyesine yükselmesinin beklendiğini belirtti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:46 Kaynak: İHA
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