'Dünya Barış Ormanları'nı kurmak için otostopla il il geziyor

İŞİNDEN istifa ederek gezgin olan Yunus Emre Karaca (29), kendi hazırladığı 'Dünya Barış Ormanları' projesi için gittiği her yerde fidan dikiyor. 9 Nisan'da Kastamonu'dan yola çıkan Karaca, otostop yaparak Muş'a ulaştı. Belediyeden temin ettiği 15 fidanı Lale Vadisi'nde gençlerle birlikte toprakla buluşturan Karaca, "Otostop çekerek gittiğim her ilde gençlerle 10-15 fidan dikiyorum. İnşallah bu projemle dünya barışına bir ses vermiş oluruz" dedi.Aydın'da bir inşaat firmasında arkeolog olarak çalışan Yunus Emre Karaca, daha yeşil bir dünya için farkındalık yaratacak bir şey yapmaya karar verdi ve işinden istifa etti. Hayalindeki 'Dünya Barış Ormanları Projesi'ni (World Peace Forests) hayata geçirmek isteyen Karaca, doğum günü olan 9 Nisan'da kıyafetlerini Türk Kızılay'ına, kitaplarını ise halk kütüphanesine bağışladı. Ailesinin yaşadığı memleketi Kastamonu'nun Tosya İlçesi Çifteler Köyü'nü ziyaret eden Karaca, burada ilk fidanını diktikten sonra gezisine başladı.Çadır ve uyku tulumunun yanı sıra tişört, ceket, pantolon, ayakkabı, yağmurluk ile sweatshirt yerleştirdiği çantasını sırtlayan Karaca, 81 ili gezmek için yola koyuldu.Kendi imkanlarıyla projesini finanse eden Karaca, otostop yaparak vardığı Kastamonu, Karabük, Kocaeli, Tunceli ve Bingöl illerinde, belirlenen alanlara fidan dikti. Karaca'nın 7'nci durağı ise Muş oldu.Kent girişinde karşılaştığı iki bisikletli ile şehir merkezine gelen Karaca, tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti. Karaca, iki bisikletli ile belediyeden temin ettiği çiçekleri dikmek için Lale Vadisi Parkı'na geçti. 15 çiçek fidesini parka diken Karaca, hayali olan yolculuğu yaptığını söyledi.Muş'tan sonra Bitlis ve Hakkari'ye gideceğini söyleyen Karaca, "Amacım Türkiye'deki tüm illeri gezebilmek ve sonrasında dünya başkentlerini de gezebilmektir. Bu projedeki asıl amacım insanlara doğa bilincini kazandırmak, doğa için bir şey yapmalarını sağlamak ve insanların karşılıksız bir birlerine iyilik yapmasını sağlamaktır. Şu anda amacımı gerçekleştirdiğim için mutluyum" dedi.Muş Bisiklet Derneği (MUBİD) üyesi Mehmet Sezgin ise Karaca'nın kendilerine projesinden söz ederek, destek olmalarını istediğini ve kendilerinin de destekte bulunduğunu söyledi.Öte yandan Muş'tan sonraki durağı Bitlis olan Karaca, fidan dikimleri, seyahat sırasında gördüğü tarihi ve kültürel yerler ile yaşadığı olayları; 'Bizimyunus' kullanıcı adıyla açtığı sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

- Muş