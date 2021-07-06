Dünya burun şampiyonu Mehmet Özyürek'ten "aşı olun" çağrısı - Son Dakika

Uluslararası Uzun Burun Yarışması'nda 8,8 santimetrelik burnuyla "dünya burun şampiyonu" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Artvinli Mehmet Özyürek, aşı hakkı tanınan herkesi Kovid-19 aşısı olmaya davet etti.

Özyürek, İl Sağlık Müdürlüğünce Valilik önünde kurulan Kovid-19 aşı çadırına gelerek, 3. doz aşısını yaptırdı.

Rize'de 1998 ve 2000 yıllarında düzenlenen Uluslararası Uzun Burun Yarışmasında 8,8 santimetrelik burnuyla birinci olup Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 74 yaşındaki Özyürek, AA muhabirine, üçüncü doz aşı hakkı tanınmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Devletin ve hükümetin koronavirüs salgınına karşı büyük gayret gösterdiğini belirten Özaydın, aşı hakkı tanınan herkesi Kovid-19 aşısı olmaya davet etti.

Özyürek, üçüncü doz aşıyı yaptırdıktan sonra kendini daha güvenli hissettiğini dile getirerek, toplumun her kesiminin maske takmasını, hijyene dikkat etmesini ve sosyal mesafeye uymasını istedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 8,8 santimetrelik burnuna rağmen maske takarken hiçbir rahatsızlık duymadığını ifade eden Öz, şöyle konuştu:

"Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyorum. Dışarı çıkmam gerektiğinde önce maskemi takıyorum. Herkes maske takarsa, sosyal mesafeye ve hijyene dikkat ederse bu beladan kurtuluruz. Maskeyi çene altında saklamamalıyız. Kollarda bir süs eşyası olarak taşımamalıyız. Bu şekilde takanları da duyarlı bireyler olarak uyarmalıyız. Maskemi taktığımda kendimi güvende hissediyorum. Herkesin maske takmasını önemle rica ediyorum. Kurallara harfiyen uyarsak koronavirüsü yeneceğiz."