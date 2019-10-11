Son Dakika Haberleri: Dünya devi, 18'lik Orkun Kökçü'nün peşine düştü!
Son Dakika Spor Dünya devi, 18'lik Orkun Kökçü'nün peşine düştü!

Dünya devi, 18'lik Orkun Kökçü'nün peşine düştü!

28 dakika önce

Spor Arena Dış Haberler | Hollanda'da Feyenoord formasıyla gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Türk futbolcu Orkun Kökçü, Arsenal'in radarına girdi.

Dünya devi, 18'lik Orkun Kökçü'nün peşine düştü!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Hollanda'da Feyenoord formasıyla gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Türk futbolcu Orkun Kökçü, Arsenal'in radarına girdi.


İngiliz basınının haberine göre Premier Lig takımlarından Arsenal, 18 yaşındaki Türk futbolcu için 25 milyon euroyu gözden çıkarttı...


TÜRKİYE İÇİN OYNAMAYI SEÇTİ


Geçen sezon ismi Beşiktaş ile de anılan Orkun Kökçü, genç yaş kategorilerinde Hollanda milli takımında forma giyse de Türkiye için oynamak istediğini söylemişti ve kararını ay yıldızlı formadan yana kullanmıştı.


Orkun, bu sezon Feyenoord formasıyla 13 maça çıkarken 2 gol kaydetti.


Sampdoria efsanesi Fabio Quagliarella'yı izliyoruz...

Feyenoord, Arsenal, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:11 
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