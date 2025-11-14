Dünya Diyabet Günü Çocuk ve Gençlik Festivali Ataşehir'de Başlıyor - Son Dakika
Dünya Diyabet Günü Çocuk ve Gençlik Festivali Ataşehir'de Başlıyor

14.11.2025 12:23
Ataşehir Belediyesi, diyabetli çocuklar ve ailelerine yönelik 'Dünya Diyabet Günü Çocuk ve Gençlik Festivali'ni düzenliyor. 16 Kasım 2025'te gerçekleşecek festivalde, eğlenceli etkinliklerin yanı sıra bilgilendirici seminerler de yer alacak.

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacağı "Dünya Diyabet Günü Çocuk ve Gençlik Festivali"nde, diyabetli çocuklar ve aileleri hem eğlenip hem de diyabet farkındalıklarını artıracakları renkli etkinliklerde bir araya gelecek.

Ataşehir Belediyesi, Diyabetle Yaşam Derneği, Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği, Diyabet Hemşireliği Derneği, Acıbadem Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi, Düzce Üniversitesi ile Türkiye Diyabet Vakfı iş birliğiyle, "Dünya Diyabet Günü Çocuk ve Gençlik Festivali" düzenleniyor.

16 Kasım 2025 Pazar günü Şile Doğancılı'da bulunan Maviköy Diyabet Merkezi'nde saat 10.00'da başlayacak festivalde, diyabetle yaşayan çocuklar ve gençler; bilgilendirici eğitimler, müzik, eğlence ve çeşitli atölyelerle dolu bir gün geçirecekler.

Festival kapsamında; diyabetle yaşam önündeki engeller, diyabet teknolojileri eğitimi, karbonhidrat sayım eğitimi ve kan şekeri yönetimi konularında uzmanlar tarafından bilgilendirici oturumlar gerçekleştirilecek.

Etkinliğe katılmak isteyenler için Ataşehir Belediyesi tarafından ücretsiz servis hizmeti sağlanacak. Servis, 16 Kasım Pazar günü saat 08.00'de Kozyatağı Metro İstasyonu önünden (Kozyatağı City's İstanbul önü) hareket edecek.

Etkinlik sonunda dönüş için de servis hizmeti sağlanacak. Diyabetle yaşayan tüm bireylerin ve ailelerinin katılımına açık olan festival, ücretsiz olarak yapılacak.

Kaynak: ANKA

