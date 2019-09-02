Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde mücadele edecek milli sporcular belirlendi.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde mücadele edecek milli sporcular belirlendi. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilecek şampiyonada Serbest Milli Takımı şu sporculardan oluşacak: 57 kilo: Süleyman Atlı 61 kilo: Recep Topal

65 kilo Selahattin Kılıçsallayan 70 kilo: Mustafa Kaya 74 kilo: Soner Demirtaş 79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu

86 kilo: Fatih Erdin

92 kilo: Süleyman Karadeniz

97 kilo: İbrahim Çiftçi

125 kilo: Taha Akgül

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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