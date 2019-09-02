Son Dakika Haberleri: Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru
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Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru

1 saat önce

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde mücadele edecek milli sporcular belirlendi.

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Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde mücadele edecek milli sporcular belirlendi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilecek şampiyonada Serbest Milli Takımı şu sporculardan oluşacak:

57 kilo: Süleyman Atlı

61 kilo: Recep Topal


65 kilo Selahattin Kılıçsallayan

70 kilo: Mustafa Kaya

74 kilo: Soner Demirtaş

79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu


86 kilo: Fatih Erdin


92 kilo: Süleyman Karadeniz


97 kilo: İbrahim Çiftçi


125 kilo: Taha Akgül

Taha Akgül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:24 Kaynak: AA
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