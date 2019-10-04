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Dünya Hayvanları Koruma Günü

48 dakika önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Agahefendi İlkokulu öğrencileri, Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Sorgun Belediyesine ait Geçici Hayvan Bakım Evi'ni ziyaret etti.

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Agahefendi İlkokulu öğrencileri, Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Sorgun Belediyesine ait Geçici Hayvan Bakım Evi'ni ziyaret etti.

Öğretmenleriyle birlikte hayvan barınağına gelen öğrenciler, harçlıklarıyla aldıkları mama ve evden getirdikleri yiyeceklerle köpekleri besledi. Bazı çocuklar ise köpek yavrularını kucağına alarak sevdi.

Yozgat Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ali Ünal, Dünya Hayvanları Koruma Gününün, dünya üzerinde hayvanlara yapılan şiddet ve eziyete tepki göstermek adına her yıl 4 Ekim'de kutlandığını söyledi.

Ünal, ilçede ikisi özel, biri belediyeye ait 3 barınak ve bu barınaklarda yaklaşık 800 hayvan bulunduğunu ifade ederek, duyarlılıklarından dolayı ziyarete gelen öğrencilere teşekkür etti.

Agahefendi İlkokulu öğretmenlerinden Lokman Yaşar da hayvanların korunmasına dikkati çekmek, toplumu bilinçlendirmek ve çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla hayvan barınağını ziyaret ettiklerini ifade etti.

Mehmet Akif Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencilerinden Rüveyda Okur ise sokak hayvanlarına kötü davranan insanları anlamadığını, onların sevgiye ve bakıma muhtaç olduğunu söyledi.


Adnan Arda Baran da "Bizler harçlıklarımızı biriktirip, bu hayvanlara bir günlük yiyecek, mama, süt getirdik. Burada hayvanları kucağımıza aldık, sevdik." dedi.

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Sorgun, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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