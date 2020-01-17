Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası Elemeleri

6 saat önce

Kadın Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası elemelerinin beşinci ve son gününde Estonya'ya 7-4 mağlup oldu.

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Kadın Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası elemelerinin beşinci ve son gününde Estonya'ya 7-4 mağlup oldu.

Finlandiya'nın Lohja kentinde gerçekleştirilen elemelerde milli takım, Estonya ile karşılaştı.

Rakibine 7-4 yenilen milli takım, grubu 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile kapatarak Dünya Şampiyonası'na gitme hakkı elde edemedi.

Dünya Şampiyonası, Estonya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:18 Kaynak: AA
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