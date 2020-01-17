Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası Elemeleri

Kadın Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası elemelerinin beşinci ve son gününde Estonya'ya 7-4 mağlup oldu.

Finlandiya'nın Lohja kentinde gerçekleştirilen elemelerde milli takım, Estonya ile karşılaştı.

Rakibine 7-4 yenilen milli takım, grubu 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile kapatarak Dünya Şampiyonası'na gitme hakkı elde edemedi.