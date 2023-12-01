Dünya\'nın uzaydan ilk kez 360 derece kamara ile çekilen görüntüleri yayınlandı

Çinli teknoloji şirketi Insta360, uzaya gönderdiği 360 derecelik kamera ile Dünya'nın eşsiz görüntülerini yakaladı. 300 mil uzaklıkta çekilen fotoğraflar, yıldızlar, Samanyolu ve manyetik alanın etkisi altındaki korkunç yeşil ışıkları içeriyor.

Çinli teknoloji şirketi Insta360, dünyada ilk olduğunu iddia ettiği kamerayı uydu üzerinden uzaya gönderdi. Kamera bu yılın başlarında 16 Ocak'ta uzaya çekildi.

Dünya'dan 300 mil uzakta bir yerden çekilmiş bir dizi fotoğraf çekildi.

Kamera yıldızların, Samanyolu'nun ve Dünya'nın 360 derecelik görüntüsünü yakaladı.

Çekilen görüntülerde dünyamızın çevreleyen korkunç yeşil ışıklar görüntülendi.

Bu aynı zamanda Mars dahil diğer gezegenlerde de görülebilen bir olgudur.

Dünyadaki manyetik alanda bulunan enerji yüklü parçacıklar dünyanın etrafındaki korkunç yeşil ışıkların oluşmasına sebep oluyor.

Görüntüleri çeken Insta360 şirketi, bu uzaydaki ilk tamamen açık kameralar ile çekilen görüntüler olduğunu söyledi.

Kameranın bağlı olduğu roketin uzaya fırlatılması esnasında aşırı sıcak ve soğuk hava, uzak radyasyonu ve ve yoğun titreşim gibi sorunlar ile karşılaşıldı.