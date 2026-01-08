Dünya Şampiyonu Koro Hızla Geri Dönüyor - Son Dakika
Dünya Şampiyonu Koro Hızla Geri Dönüyor

Dünya Şampiyonu Koro Hızla Geri Dönüyor
08.01.2026 13:43
Erzurum Atatürk Üniversitesi korosu, uluslararası başarılarının ardından yeni çalışmalarına başladı.

Londra'da 24 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen ve 126 ülkenin katılım sağladığı çok sesli koro yarışmasında dünya şampiyonu olan Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çok Sesli Korosu, yeni eğitim-öğretim yılında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Oditoryum Salonu'nda sahne alan çok sesli koro, sergilediği performansla izleyicilerden tam not aldı. Salonu dolduran sanatseverler, konser boyunca koroyu ayakta alkışladı.

Koro Şefi Doç. Dr. İzzat Matyakubov, yaptığı açıklamada büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi: "2025 yılında 126 ülke üniversitesinin katıldığı uluslararası yarışmada dünya birincisi olarak ülkemize büyük bir gurur yaşattık. Yeni eğitim-öğretim yılında da aynı disiplin ve özveriyle çalışmalarımıza başladık. İlk konserimizi başarıyla gerçekleştirdik ve izleyicilerden çok olumlu geri dönüşler aldık. Hedefimizi yine dünya şampiyonluğu olarak belirledik."

Doç. Dr. İzzat Matyakubov ayrıca, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Dekanı Prof. Dr. Nesrin Feyzioğlu'nun ilgi ve desteklerinin kendileri için büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak, yeni hedeflere emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çok Sesli Korosu, ulusal ve uluslararası başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
