Bayburt
Sağlık Müdürü İlker Hancı, sigaranın içinde yaklaşık 3 bin 700 zehirli madde barındıran bir karışım olduğunu bildirdi.
Hancı, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insan sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden birinin sigara kullanımı olduğunu belirtti.
Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımının aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilediğinin altını çizen Hancı, şu değerlendirmede bulundu:
"Sigara içildiği anda vücut olumsuz yönde etkilenmeye başlar. Nabız sayısı yükselir, kişi daha hızlı nefes alıp vermeye başlar ve kan dolaşımı yavaşlar. Sigara, içinde yaklaşık 3 bin 700 zehirli madde barındıran bir karışımdır. Bunların büyük bölümü kanserojendir. Bu maddelerin en zararları karbonmonoksit, hidrojen siyanid ve amonyaktır. Bu zehirli kimyasal maddeler, bir nefes sigarayla kan dolaşımına karışır. Bunun sonucunda zaman içinde akciğer ve diğer organlarla ilgili rahatsızlıklar başlar. Sigara kullanan kişiler daha sık grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara maruz kalırlar."
Hancı, sigaranın sebep olduğu en önemli ölüm nedeninin akciğer kanseri olduğunu, bunu kalp hastalıkları ve diğer kanser türlerinin takip ettiğinin altını çizdi.
Tüm olumsuz etkilerine rağmen sigara bırakıldığı andan itibaren vücudun kendi kendini tamir etmeye başladığına işaret eden Hancı, şöyle devam etti:
"Ancak 10 yıl içinde vücut hiç sigara içmemiş bir insanın vücudu haline gelebilmektedir. Sigarayı bırakmak için kanser ya da kalp hastası olmayı beklememeliyiz, zira böyle bir durumda vücudunuzun kendini tamir etmesi için yeterli vaktimiz olmayabilir. Sigara içilen ortamda bulunmak ve kirli havayı teneffüs etmek pasif sigara kullanımı olarak ifade edilir. Pasif sigara kullanımı yani sigara içilen bir ortamda bulunmak bile aktif sigara kullanımının sebep olduğu hastalıklara hemen aynı oranlarda yol açabilmektedir."
Hancı, Bayburt'ta 2018 yılında KETEM bünyesinde hizmet veren birime sigarayı bırakmak için 383 kişinin müracaat ettiğini anımsatarak, bunlardan 96'sının sigarayı bıraktığını aktardı.