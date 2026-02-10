Dünya Sigarayı Bırakma Günü Etkinliği - Son Dakika
Dünya Sigarayı Bırakma Günü Etkinliği

Dünya Sigarayı Bırakma Günü Etkinliği
10.02.2026 09:00
Yeşilay Tekirdağ, sigara zararlarını anlattı ve sigara bırakma poliklinik aracı açıldı.

Yeşilay Tekirdağ Şubesince Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Kentte bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte kurulan stantlarda katılımcılara sigaranın zararları aktarıldı.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı ve sağlık çalışanları, sigara ve elektronik sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşlara broşür dağıttı.

Daha sonra, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar'ın katılımıyla Sağlık Bakanlığı Mobil Sigara Bırakma Poliklinik Aracı açılışı yapılarak faaliyete geçirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı.

Soyrkırlı, buradaki konuşmasında, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nde bağımlılıkla mücadele kapsamında ücretsiz faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Yeşilay ve Sağlık Bakanlığı'nın sigara ve tütün bağımlılığıyla ilgili her geçen gün daha önemli adımlar attığını belirten Soykırlı, bağımlılığın oluşmasını engellemek ve bağımlı vatandaşları kurtarmaya destek olmak için pek çok çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA

