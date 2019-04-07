Son Dakika Haberleri: Dünya Superbike Şampiyonası

Dünya Superbike Şampiyonası

1 saat önce

Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 3. ayağının ikinci yarışını, Aruba takımının İspanyol pilotu Alvaro Bautista kazandı.

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Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 3. ayağının ikinci yarışını, Aruba takımının İspanyol pilotu Alvaro Bautista kazandı.

İspanya'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,077 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

Aruba takımından Alvaro Bautista, "pole pozisyonu"nda başladığı mücadeleyi ilk sırada bitirdi. Kawasaki takımından Jonathan Rea ikinci, bir diğer Aruba sürücüsü Chaz Davies ise üçüncü oldu.

Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu ise 15. cepten kalktığı ve 13. sırada götürdüğü mücadeleyi, 7. turda yaşadığı teknik sorun yüzünden tamamlayamadı.

Şampiyonanın 4. ayağı, 13-14 Nisan tarihlerinde Hollanda'da yapılacak.

Sürücüler klasmanı

1. Alvaro Bautista (İspanya): 186 puan


2. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 147


3. Alex Lowes (Büyük Britanya): 100

4. Michael van der Mark (Hollanda): 79

5. Leon Haslam (Büyük Britanya): 74

12. Toprak Razgatlıoğlu: 32

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:00 Kaynak: AA

Alvaro Bautista, Aruba, İspanya, Spor
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