DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NDE DÜZENLENEN ETKİNLİĞE ENGELLİ OYUNCULAR DAMGA VURDU - Son Dakika
Üye Girişi

DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NDE DÜZENLENEN ETKİNLİĞE ENGELLİ OYUNCULAR DAMGA VURDU

27.03.2022 17:52

ZONGULDAK'ta 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe engelli oyuncular damga vurdu.

ZONGULDAK'ta 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe engelli oyuncular damga vurdu.

Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında, Zonguldak Belediyesi tarafından Amatör Tiyatrolar Şenliği düzenlendi. Şenliğe çok sayıda yerel tiyatro topluluğu katıldı. Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan Madenci Anıtı'nda toplanan sanatseverler Valilik önüne yürüdü. Farklı tiyatro topluluklarına mensup oyuncular kostümleriyle katılırken, zihinsel ve fiziksel engeli bulunana Zübeyde Dinçer (33), tekerlekli sandalyesiyle kortejin önünde yer aldı. Ortopedik engeli bulunan Sedat Kadam (53) ise bastonuyla yürüyüşe katıldı.

ENGELLERİ AŞTILAR

5 yıldır Özel bir tiyatro okulu ile birlikte sahne alan Sedat Kadam, Kilimli ilçesinden gelerek yürüyüşe katıldı. Bastonundan destek alarak yaklaşık 500 metreden fazla yürüyen Kadam, 'Yoruldum ama değdi. Çok hoşuma gitti. Dünya tiyatrolar günü kutlu olsun. İnşallah bir başka engelli arkadaşım görmüştür, benim gibi yapabilir. Ben yaptım, başardım.' dedi.

Konuşmakta güçlük çeken zihinsel ve fiziksel engelli Zübeyde Dinçer, 'yürüyüşe katıldım çok mutluyum' diye konuştu.Engelli oyuncuların azmi ise etkinliğe katılanların beğenisini topladı.

Zonguldak Belediyesi'nden yapılan duyuruda ise 27 Mart'tan 1 Nisan'a kadar farklı günlerde sergilenecek tiyatro oyunlarının ücretsiz olacağı belirtildi.

DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NDE DÜZENLENEN ETKİNLİĞE ENGELLİ OYUNCULAR DAMGA VURDU
DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NDE DÜZENLENEN ETKİNLİĞE ENGELLİ OYUNCULAR DAMGA VURDU
DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NDE DÜZENLENEN ETKİNLİĞE ENGELLİ OYUNCULAR DAMGA VURDU
DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NDE DÜZENLENEN ETKİNLİĞE ENGELLİ OYUNCULAR DAMGA VURDU
DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NDE DÜZENLENEN ETKİNLİĞE ENGELLİ OYUNCULAR DAMGA VURDU
DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NDE DÜZENLENEN ETKİNLİĞE ENGELLİ OYUNCULAR DAMGA VURDU
DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NDE DÜZENLENEN ETKİNLİĞE ENGELLİ OYUNCULAR DAMGA VURDU
DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NDE DÜZENLENEN ETKİNLİĞE ENGELLİ OYUNCULAR DAMGA VURDU

YORUMLAR
500
Mersin'de 'Dünya Tiyatro Günü' kutlandı Mersin'de 'Dünya Tiyatro Günü' kutlandı Şırnak'ta minik tiyatrocular oyun sahneledi Şırnak'ta minik tiyatrocular oyun sahneledi

Dünya Tiyatro Günü, Zonguldak, Engelli, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NDE DÜZENLENEN ETKİNLİĞE ENGELLİ OYUNCULAR DAMGA VURDU - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Erdoğan'ın "Şifa" diye tavsiye ettiği ürünlerin maliyeti, 4 kişilik bir aile için 4020 TL olarak hesaplandı!
17:27 Zonguldak'ta feci kaza! Dengesini yitiren kadın 5. kattan beton zemine düştü
17:17 Burak Elmas'ın "Masaya yumruk vurdum" sözlerine, TFF'den cevap geldi: Hayal ürünü
17:12 Fatih Terim geri dönebilir mi? İşte Galatasaray'da başkan seçilirse İmparator'la çalışacak başkan adayları
16:36 Erdoğan ve genç çiftçi arasında salondakileri güldüren konuşma: Beni ortaklığa kabul eder misin?
16:34 Vladimir Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'den korkutan tehdit: Kazanamazsak ne Rusya kalır ne de dünya
16:29 Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde kullanılan silahı saklayan firari sanık Ahmet İskender Türkiye'ye getirilip tutuklandı
16:17 Konuşanlar'ın son bölümünde Hasan Can Kaya ile izleyici arasındaki diyalog, salonda soğuk terler döktürdü!
16:08 Rıza Çalımbay'dan futbol dünyasına ilişkin çarpıcı yorumlar
15:59 Rusya'nın saldırıları sonrasında Lviv halkı kiliseleri doldurdu! Ülkeleri için dua ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 18:05:09. #1.11#
SON DAKİKA: DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NDE DÜZENLENEN ETKİNLİĞE ENGELLİ OYUNCULAR DAMGA VURDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement