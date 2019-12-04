Son Dakika Haberleri: Dünya üçüncüsü kick boksçu çiçeklerle karşılandı
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Dünya üçüncüsü kick boksçu çiçeklerle karşılandı

7 saat önce

Antalya'da düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan Emre Şahin, memleketi Erzurum'da coşkuyla karşılandı.

Dünya üçüncüsü kick boksçu çiçeklerle karşılandı, System.String[]

Antalya'da düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan Emre Şahin, memleketi Erzurum'da coşkuyla karşılandı.

Erzurum Havalimanı'ndaki programda, Antalya'daki şampiyonda bronz madalya alan Şahin'i Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Büyüşehir Belediye Spor Anonim Şirketi Genel Müdürü Ahmet Dal, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ve Kick Boks İl Temsilcisi Rıdvan Özkan karşıladı.

Karşılamada, Şahin'e çiçek verilerek başarısı kutlandı.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, "Altın madalyayı kaçırdığım için üzgünüm." dedi.

Aynalı ise başarısından dolayı Şahin'i tebrik ederek, "Erzurumlular olarak sizinle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Emre Şahin, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:26 Kaynak: AA
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