Bu sefer sert kayaya çarpan vahşi timsah acı çekince avını bırakmak zorunda kaldı - Son Dakika
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Bu sefer sert kayaya çarpan vahşi timsah acı çekince avını bırakmak zorunda kaldı

28.11.2022 16:36

Dünya üzerinde neredeyse tüm canlılara karşı üstünlük sağlamasıyla bilinen timsahlardan biri bu sefer amacına ulaşamadı. Kaplumbağayı yemeye çalışan timsah, hayvanın kabuğunun dişlerini acıtmasının ardından pes etti.

Doğal yaşamın en acımasız hayvanlarından biri olarak bilinen timsahlar, kendinden güçsüzlere korku saçmaya devam ediyor. Zaman zaman insanları dahi acımadan yiyen timsahlar, bir hayvan karşısında ise çaresiz kaldı.

KOLAY LOKMA SANILIYOR ANCAK ÖYLE OLMADI

Hem yavaş yürümesi hem de herhangi bir saldırı becerisi olmaması nedeniyle kolay lokma olarak görülen kaplumbağalar, herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı.

ACI ÇEKİNCE AĞZINDAN BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Bir timsah, göl kenarında yakaladığı timsahı kısa süre yutarak mideye indirmek istedi ancak işler istediği gibi yürümedi. Kaplumbağanın kabuğuna takılan timsah, acı çekmesinin ardından hayvanı bırakmak zorunda kaldı.

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SON DAKİKA: Bu sefer sert kayaya çarpan vahşi timsah acı çekince avını bırakmak zorunda kaldı - Son Dakika
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