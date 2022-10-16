Ünlü şarkıcı Justin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı 'Michael Jackson Nezir' yurt dışından davet alıyor - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Justin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı 'Michael Jackson Nezir' yurt dışından davet alıyor

16.10.2022 10:11

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan ve 'Michael Jackson Nezir' lakabıyla bilinen 42 yaşındaki Nezir Ayas, Instagram hesabından kendisini paylaşan dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'a teşekkür etti. Ayas, paylaşım sonrası yurt dışından da düğünlere davet aldığını belirtti.

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Şemdinlili Sofi Ömer'in vidosundan sonra bu sefer de Şırnaklı 'Michael Jackson Nezir' lakabıyla tanınan 42 yaşındaki Nezir Ayas'ı Instagram hesabından paylaştı. Silopi'de ikamet eden Nezir Ayas, kendine özgün halayı ile düğünlerin gözdesi haline geldi. İlçede yapılan düğünlere davet üzerine katılan Ayas'ın halay videoları sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor.

"HALAY BENİM HOBİM"

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in kendisinin bir videosunu Instagram hikayesinde paylaşmasıyla ününe ün katan Ayas, Justin Bieber'in videosunu paylaşmasından mutlu olduğunu ifade ederek, ünlü şarkıcı Bieber'e teşekkür etti. Justin Bieber'in kendisini paylaşmasının ardından yurt dışından düğünlere davet aldığını ifade eden Ayas, "Yurt içi ve yurt dışından düğünlere halaybaşı olarak davetiye aldım. Halay benim hobimdir. Stresimi halay çekerek atıyorum" dedi.

Justin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı 'Michael Jackson Nezir' yurt dışından düğünlere davet alıyor

"DÜĞÜN OLDUĞUNDA AKLA İLK O GELİR"

Düğün sahiplerinden Abdulhakim Öter ise, "Düğün olduğunda Silopi'de akla Nezir Ayas gelir. Çok güzel halay çekiyor, onun olduğu düğünler kalabalıklaşır. Düğünlerimiz olduğunda Nezir ağabeyi çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ünlü şarkıcı Justin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı 'Michael Jackson Nezir' yurt dışından davet alıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Justin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı 'Michael Jackson Nezir' yurt dışından davet alıyor - Son Dakika
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