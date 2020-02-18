Dünyada nadir görülüyordu, koruma atına alındı - Son Dakika
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Dünyada nadir görülüyordu, koruma atına alındı

6 saat önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bulunan ve Dünyada nadir görülen sırt tipi travertenler, SİT alanı ilah edilerek Şehircilik Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

Dünyada nadir görülüyordu, koruma atına alındı, System.String[]

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bulunan ve Dünyada nadir görülen sırt tipi travertenler, SİT alanı ilah edilerek Şehircilik Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.


Sivas'ın Yıldızeli ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Bakırcıoğlu köyündeki Bakırcıoğlu Höyüğü, içinde barındırdığı romatizmal ve cilt hastalıklarına iyi geldiği düşünülen kükürtlü sıcak suyu, mağaraları ve Dünyada nadir görülen sırt tipi traverten oluşumları nedeniyle koruma altına alındı.Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan potansiyel SİT alanlarına ilişkin ilan, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Sivas ili Yıldızeli Sınırları içerisinde bulunan 1. Derecede Doğal SİT Statüsünde olan Bakırcıoğlu Tabi Su Kaynağı ve Mağaralar 1. Derece Doğal SİT Alanının koruma statüsünün " Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi.


Ayrıca Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan 2. Derece Doğal SİT Statüsünde olan Sızır Şelalesi; Kangal ilçesinde bulunan 2. Derece Doğal SİT Statüsünde olan Kangal Balıklı Kaplıca ve İmranlı ilçesinde bulunan İmranlı Baraj Gölü ve Çevresi ile Kızılırmak kaynağının doğduğu yer Öner Doğal SİT Alanı'da koruma altına alındığı duyuruldu. - SİVAS

Yıldızeli, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:43 Kaynak: İHA
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