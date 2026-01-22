Dünyanın En Eski Kaya Sanatı Endonezya'da Bulundu - Son Dakika
Dünyanın En Eski Kaya Sanatı Endonezya'da Bulundu

22.01.2026 11:20
Endonezya'daki bir mağarada 67 bin 800 yıllık el şablonu keşfedildi, tarih yeniden yazılıyor.

ENDONEZYA'da bir mağarada dünyanın bilinen en eski kaya sanatının keşfedildiği bildirildi.

Endonezya'nın Sulawesi kıyılarındaki Liang Metanduno mağarasında 67 bin 800 yaşında olduğu kesinleşen el şablonu keşfedildi. Bu el şablonunun, kaya sanatına dair daha önceki en erken kanıttan bin yıl daha eski olduğu belirtildi.

Avustralya Griffith Üniversitesi'nden Maxime Aubert, karşılaştıkları bu tablonun sürpriz olmadığını, aksine bugüne kadar gözden kaçan çok köklü bir kültürel geleneğin su yüzüne çıktığını kaydetti. Uzmanlar, geçmişte bu mağaralardaki çizimlerin yaşının tam olarak belirlenemediğini ancak gelişen teknoloji sayesinde artık boyanın üzerindeki kalsit tabakasının yaşını ölçmenin mümkün olduğunu açıkladı. Uranyumun toryuma dönüşme hızını hesaplayan bilim insanları, boyanın üzerindeki mineral tabakasının 67 bin 800 yaşında olduğunu saptadı. Bunun da sanat eserinin kendisinin çok daha eski olabileceği anlamına geldiği aktarıldı.

Kaynak: DHA

