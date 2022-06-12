Dünyanın en hızlı telefonu Black Shark 5 Pro elimizde! - Son Dakika
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Dünyanın en hızlı telefonu Black Shark 5 Pro elimizde!

12.06.2022 21:40
Dünyanın en hızlı telefonu Black Shark 5 Pro elimizde!

Black Shark serisinin en yenisi Black Shark 5 Pro modeli SDN ofisinde. Black Shark 5 Pro inceleme videomuz sizlerle.

Her yıl AnTuTu puanı sızıntıları ile herkesi heyecanlandıran Black Shark serisinin en yenisi Black Shark 5 Pro modeli SDN ofisinde. Black Shark 5 Pro inceleme videomuz sizlerle. Black Shark 5 Pro ne sunuyor? Black Shark 5 Pro özellikleri neler?

Black Shark 5 Pro inceleme!

Amiral gemisi model, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden alacak. 4nm teknolojisi ile üretilen Snapdragon 8 Gen 1 işlemcide bir adet 3.0GHz ARM Cortex-X2, üç adet 2.5GHz ARM Cortex-A710 ve dört adet 1.8GHz ARM Cortex-A510 çekirdek bulunuyor. İşlemci ayrıca Adreno 730 grafik arabirimini bünyesinde barındırıyor.

Xiaomi, yeni modelinde 6.67 inç FullHD Plus OLED panel kullandı. 144Hz ekran tazeleme hızına sahip olan cihaz, beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Dünyanın en hızlı telefonu Black Shark 5 Pro elimizde!

Black Shark 5 Pro modelinde 8 GB RAM/256 GB depolama, 12 GB RAM/256 GB depolama ve 16 GB RAM/512 GB depolama olmak üzere 3 farklı seçenek mevcut. Black Shark 5 Pro, her ne kadar oyunculara hitap etse de kamera performansı konusunda da oldukça iddialı.

Üçlü kamera dizilimine sahip cihazda 108 Megapiksel ana kamera, 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 Megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Şirket, öz çekim kamerası için 16 Megapiksel lense yer vermiş.

Black Shark 5 Pro modelinde Xiaomi tarafından geliştirilen 120W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Şirket, batarya kapasitesinin 4.650 mAh olduğunu açıkladı. Her iki model de kutudan Android 12 işletim sistemiyle çıkacak.

8+256 GB versiyon 4.199 yuan (yaklaşık 661 dolar), 12+256 GB versiyon 4.699 yuan (yaklaşık 740 dolar) ve 16+512 GB versiyon ise 5.499 yuan (yaklaşık 866 dolar)ile satışa sunuldu.

YORUMLAR
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Telefonlar şahlanacak: Snapdragon 8 Gen 2'nin çıkış tarihi belli oldu! Telefonlar şahlanacak: Snapdragon 8 Gen 2'nin çıkış tarihi belli oldu! Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 sürprizi! Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 sürprizi!
Kaynak: Shiftdelete

Qualcomm, Xiaomi, Güncel, Son Dakika

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