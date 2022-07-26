Dünyanın en ilginç hayvanlarından kanguru faresi Afşin'de görüldü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, dünyanın en ilginç hayvanlarından biri olarak kabul edilen ve yaşamını hiç su içmeden sürdüren 'kanguru faresi', bir vatandaş tarafından görüntülendi.

İlçeye bağlı Altunelma Mahallesi'nde ikamet eden Emrah Tavşan adlı vatandaş, evinin yakınlarında gecenin karanlığında zıplayan bir hayvan fark etti. Gördüğü hayvanın, doğal yaşam alanı çöller olan kanguru faresi olduğunu anlayan Tavşan, hemen fotoğraflarını çekti. Kanguru faresi, daha sonra zıplayarak karanlıkta kayboldu.

Görüntülediği hayvan hakkında araştırma yaptığını belirten Tavşan, "Kanguru faresi, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alıyor. Hiç su içmeden yaşayabiliyor. Ayrıca da dünyanın en ilginç 19 hayvanı arasında gösteriliyormuş. Bu hayvanı görüntülemek de benim açımdan özel bir şey oldu" dedi.

(Murat Sürücü - İHA)