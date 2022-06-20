Dünyanın en küçük arabası satışa çıktı! Fiyatı ne?

Şimdiye kadar üretilmiş dünyanın en küçük arabası, modern bir geri dönüşle tekrardan satışa çıktı. Neredeyse telefon kulübesinden bile daha az yer kaplayan 1962 model Peel P50 üretim hattına yeniden girdi. İşte otomobil dünyasına uygun yeni P50 seçenekleri.

P50 özellikleri ve fiyatı

137 cm uzunluğunda ve 99 cm genişliğinde olan yenilenmiş P50, aslında 1962 yılındaki modelinden oldukça farklı. Hatta artık otomobilin üreticisi (Peel Engineering Company) ile bir bağlantısı bile bulunmuyor.

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P50 Cars isimli bir ekip, internet üzerinden sunduğu parçalar ile her kullanıcının kendi arabasını yapmasına fırsat tanıyor. P50 modelinin kitlerini satışa çıkaran ekip, "orijinal P50'ye benzeyen" bir kendin yap kiti sunduklarını söylüyor.

P50 Cars'ın açıklamasına göre kit, otomobili yola çıkarmak için ihtiyacınız olan her şeyle birlikte geliyor. Ayrıca üretici, normalde moped veya hafif motosiklet olarak kategorize edileceğinden dolayı otomobili kaydettirmenin kolay olacağına inanıyor.

Satıcının web sitesinde birtakım özelleştirmeler olduğunu da hatırlatalım. İsteğe bağlı olarak dört zamanlı benzinli bir motor veya yüksek torklu bir elektrik motorunu seçebilirsiniz. Dünyanın en küçük arabası, çeşitli farklı tasarımlarda ve farklı renk seçenekleriyle P50 Cars üzerinden satın alınabilir.

Otomobilin fiyatı ise 7,495 sterlinden 19,995 sterline kadar uzanıyor. İnternet üzerinden hemen sipariş vermek mümkün, ancak Türkiye'ye gönderip göndermeyeceklerini bilmiyoruz. Ayrıca parçaların, siparişi aldıktan sonra üretileceği belirtildi.

Web sitenin açıklamasında P50'nin hikayesiyle ilgili olarak şu ifadeler kullanılıyor:

Alex Orchin (P50 Cars'ın kurucusu), orijinal Peel P.50'i gördükten sonra satın almak istedi. Ancak orijinallerin 100.000 sterlinin üzerinde olduğunu fark etti ve kendi P.50'sini oluşturmak istedi. (Kendi aracını yaptıktan sonra) İngiltere'de günlük gezileri için düzenli olarak kullandı.

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