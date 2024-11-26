Dünyanın en pahalı kazası - Son Dakika
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Otomobil

Dünyanın en pahalı kazası

Dünyanın en pahalı kazası

Avusturya'nın İsviçre yakınındaki Pfunds dağ yolunda yalnızca 499 tane üretilen Ferrari LeFerrari'nin de arasında bulunduğu, 2 Ferrari, 1 McLaren Elva ve 1 Bentley'in çarpıştığı kaza dünya gündemine bomba gibi düştü. Toplam değeri 270 milyon lira olan araçların hasarı 70 milyon lirayı buldu. Kaza hakkında yorum yapan bazı kullanıcılar "Akıl parayla satın alınmıyor" ifadelerini kullandı.

26.11.2024 07:25
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Geçtiğimiz günlerde Avusturya'nın İsviçre sınırına yakın Pfunds kentinde mali sonuçları oldukça yüksek bir kaza meydana geldi.

Toplam değerleri yaklaşık 7 milyon İsviçre Frank'ı (270 milyon TL) olan dört lüks araba, bomboş yolda birbirine girdi. Hasar, 1.8 milyon İsviçre Frank'ı (Yaklaşık 70 milyon TL) oldu.

3. SIRADAKİ FERRARİ ÇARPTI

Kazada, dünyanın en lüks dört otomobili birden ağır hasar gördü. Kazaya bir McLaren Elva, bir Ferrari La Ferrari, bir Ferrari 812 Superfast ve bir Bentley Continental GTC karıştı. 10 Kasım'daki kaza, öğleden sonra 14.40 civarında meydan geldi. Kazada, üçüncü sırada giden ve değeri 500 bin İsviçre Frank'ının üzerinde olan Ferrari 812 Superfast sürücüsünün güneşten gözünün kamaşması nedeniyle, dünyada sadece 499 örneği bulunan 4 milyon İsviçre Frank'ı değerinde olan önündeki Ferrari La Ferrari'ye çarptı.

Dünyanın en pahalı kazası

ZİNCİRLEME LÜKS KAZA

O da önündeki 1.7 milyon İsviçre Frank'ı değerindeki McLaren Elva'ya çarptı. En arkadaki 300 bin Frank değerindeki 610 beygir gücündeki Bentley de duramayıp önündeki Ferrari Superfast'a arkadan bindirdi. En büyük hasarın 963 beygir gücündeki Ferrari LaFerrari'de olduğu belirtiliyor. Toplam hasarın 1.8 milyon İsviçre Frank'ı olduğu hesaplanıyor. Sözcü'de yer alan habere göre yaşları 40 ile 52 arasındaki sürücüler yaralanmadı ve olayın duyulmaması için büyük çaba harcadı.

"AKIL PARAYLA SATIN ALINMIYOR"

Ancak kazayı gösteren fotoğraf sosyal medyaya düştü. Trafikte gerekli güvenlik mesafesinin korunmamasından kaynaklandığı sanılan kaza, sosyal medyada günlerdir konuşuluyor ve "İşte paranın sağduyuyu alamayacağının kanıtı. Akıl parayla olmuyor. Yetenek de satın alınmıyor. Tamamen delilik. Bu kazanın maliyetini bir ömür çalışsak ödeyemeyiz" yorumları yapıldı.

Avusturya, Otomobil, Bentley, McLaren, Ferrari, İsviçre, 3-sayfa, trafik, Güncel, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Dünyanın en pahalı kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emre Temel:
    Adamlar dağda ferrari sürüyo ya biz şehirde çukurlardan hendeklerden araba süremiyoruz bu nasıl bi lüks 53 4 Yanıtla
  • Abdullah Bayram:
    onlara koymaz onlar için çerez parası 20 2 Yanıtla
  • ÇAĞRI NURSAL:
    acun : yapı var 12 1 Yanıtla
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