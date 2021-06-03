Dur ihtarına uymayan sürücü polis aracına çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Dur ihtarına uymayan sürücü polis aracına çarptı: 3 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de dur ihtarına uymayarak polisten kaçan sürücü kendisini durdurmak isteyen polis aracına çarpması sonrası polis aracında bulunan 2 polis ve araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir, Uçhisar kavşağında polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 50 DC 757 plakalı Volkswgen Polo marka otomobil kendisini durdurmak isteyen 50 A 5934 plakalı trafik polisi aracına çarptı. Kazada polis aracında bulunan 2 polis memuru ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazada yaralı polis memurlarına ve araç sürücüsüne diğer polis ekipleri ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada yaralanan polis memurlar tedavilerinin ardından taburcu olurken otomobil sürücüsünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.