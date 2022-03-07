POLİSİN 'DUR' İHTARINDAN KAÇAN OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU; 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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POLİSİN 'DUR' İHTARINDAN KAÇAN OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU; 2 TUTUKLAMA

07.03.2022 12:51

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve takip edilen otomobil, başka bir araca çarparak kaza yaptı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve takip edilen otomobil, başka bir araca çarparak kaza yaptı. Otomobilde uyuşturucu maddeler ele geçilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, İstanbul'dan Çerkezköy ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Otomobili takibe alan polis, ilçe girişinde 'dur' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü ihtara uymayıp kaçarken polis ekipleri de takibe başladı. Takviye ekiplerin de katıldığı takip sırasında kaçan otomobil başka bir araca çarparak kaza yaptı. Kazayı yara almadan atlatan 3 kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada yüklü miktarda metamfetamin, skunk ve bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yaşar Taygun Arslan ile Kerim Tüfenk, çıkarıldıkları mahkemede, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, H.B. ise serbest bırakıldı.

POLİSİN 'DUR' İHTARINDAN KAÇAN OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU; 2 TUTUKLAMA
POLİSİN 'DUR' İHTARINDAN KAÇAN OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU; 2 TUTUKLAMA
POLİSİN 'DUR' İHTARINDAN KAÇAN OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU; 2 TUTUKLAMA
POLİSİN 'DUR' İHTARINDAN KAÇAN OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU; 2 TUTUKLAMA
POLİSİN 'DUR' İHTARINDAN KAÇAN OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU; 2 TUTUKLAMA
POLİSİN 'DUR' İHTARINDAN KAÇAN OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU; 2 TUTUKLAMA
POLİSİN 'DUR' İHTARINDAN KAÇAN OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU; 2 TUTUKLAMA

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Uyuşturucu, Çerkezköy, Tekirdağ, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLİSİN 'DUR' İHTARINDAN KAÇAN OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU; 2 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: POLİSİN 'DUR' İHTARINDAN KAÇAN OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU; 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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