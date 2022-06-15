Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri 07 ARF 960 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde, narkotik köpeği 'Thor'un da kullanıldığı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilen kavanoz içinde 775 gram kokain, 0,50 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ile 4 mermi, 60 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.Otomobildeki M.C.B., O.K., A.D. ve C.A. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Durdurulan otomobilde uyuşturucu, tabanca ve sahte para çıktı; 4 gözaltı - Son Dakika

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