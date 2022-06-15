Durdurulan otomobilde uyuşturucu, tabanca ve sahte para çıktı; 4 gözaltı - Son Dakika
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Durdurulan otomobilde uyuşturucu, tabanca ve sahte para çıktı; 4 gözaltı

15.06.2022 10:46
Durdurulan otomobilde uyuşturucu, tabanca ve sahte para çıktı; 4 gözaltı

KÜTAHYA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 775 gram kokain, ruhsatsız tabanca ve sahte parayla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 775 gram kokain, ruhsatsız tabanca ve sahte parayla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri 07 ARF 960 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde, narkotik köpeği 'Thor'un da kullanıldığı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilen kavanoz içinde 775 gram kokain, 0,50 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ile 4 mermi, 60 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.Otomobildeki M.C.B., O.K., A.D. ve C.A. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü.


Durdurulan otomobilde uyuşturucu, tabanca ve sahte para çıktı; 4 gözaltı
Durdurulan otomobilde uyuşturucu, tabanca ve sahte para çıktı; 4 gözaltı
Durdurulan otomobilde uyuşturucu, tabanca ve sahte para çıktı; 4 gözaltı
Durdurulan otomobilde uyuşturucu, tabanca ve sahte para çıktı; 4 gözaltı
Durdurulan otomobilde uyuşturucu, tabanca ve sahte para çıktı; 4 gözaltı
Durdurulan otomobilde uyuşturucu, tabanca ve sahte para çıktı; 4 gözaltı
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Durdurulan otomobilde uyuşturucu, tabanca ve sahte para çıktı; 4 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Durdurulan otomobilde uyuşturucu, tabanca ve sahte para çıktı; 4 gözaltı - Son Dakika
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