Dürüst Temizlik Görevlisinden Örnek Davranış

29.01.2026 12:27
Esenyurt'ta temizlik personeli, bulduğu para dolu poşeti sahibine teslim etti.

Esenyurt Belediyesinde temizlik personeli, yerde bulduğu para dolu poşeti sahibine teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Tuncay Menekşe, öğle paydosunda yemek için alışveriş merkezine giderken yolda para dolu poşet buldu.

Menekşe, paranın sahibinin bulunması için Sultaniye Mahallesi muhtarından yardım istedi.

Muhtar Ali Yıldız, yaptığı çalışmalar sonucu paranın sahibi olduğunu belirlediği 70 yaşındaki Halis Yıldırım ile Menekşe'yi bir araya getirdi.

Kaybettiği parasını teslim alan Yıldırım, örnek davranışından dolayı Menekşe'ye teşekkür etti.

Menekşe ise muhtara teşekkür edip, parayı sahibine verirken duygu dolu anlar yaşadığını belirtti.

Kaynak: AA

