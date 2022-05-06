Düştüğü yerden kalkamadı, ekipler camdan girip kurtardı - Son Dakika
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Düştüğü yerden kalkamadı, ekipler camdan girip kurtardı

06.05.2022 10:48

Düştüğü yerden kalkamadı, ekipler camdan girip kurtardı Yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadının imdadına itfaiye yetişti Kocaeli'nin Derince ilçesinde 72 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı evinde düştüğü yerden kalkamadı.

Düştüğü yerden kalkamadı, ekipler camdan girip kurtardı

Yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadının imdadına itfaiye yetişti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde 72 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı evinde düştüğü yerden kalkamadı. Yakınlarının kendisinden haber alamadığı yaşlı kadının imdadına, itfaiye ekipleri camdan girerek yetişti.

Olay, İbn-i Sina Mahallesi Kervan Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşini 2 yıl önce kaybettiği ve evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 72 yaşındaki Müzeyyen M.'den yakınları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine yaşlı kadının başına bir şey gelmesinden endişelenen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaşlı kadının yaşadığı evin tuvaletinin demir korkuluklarını kesip, camı kırarak içeriye girdi. Kapıyı açan ekipler, daha sonra sağlık ve polis ekipleriyle birlikte dairede incelemelerde bulundu. Arka odaya giren ekipler, halsiz düşmüş yaşlı kadının hareket edemez bir şekilde yerde yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Müzeyyen M., tedavi edilmek üzere Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Düştüğü yerden kalkamadı, ekipler camdan girip kurtardı
Düştüğü yerden kalkamadı, ekipler camdan girip kurtardı
Düştüğü yerden kalkamadı, ekipler camdan girip kurtardı
Düştüğü yerden kalkamadı, ekipler camdan girip kurtardı

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düştüğü yerden kalkamadı, ekipler camdan girip kurtardı - Son Dakika


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