Düzce Başkanı Yılın Kareleri Oylamasında

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özlü, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" ve "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesini seçen Özlü, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın geleneksel hale getirdiği fotoğraf yarışmasına bu yıl da katılarak oy kullandığını belirten Özlü, fotoğrafların hepsinin çok değerli olduğunu söyledi.

Özlü, AA'nın çok faydalı işler yaptığını ifade ederek, "Bütün bunlar tarihe ışık tutan kareler. Anı fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiren Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. Gazze için de çok özel kareler konulmuş. Bir hayli zorlandığımı ifade etmeliyim. Her biri diğerinden daha acı ve bir büyük felaketin resmi." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.