Düzce'de ağlatan cami yıkımı - Son Dakika
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Düzce'de ağlatan cami yıkımı

29.11.2022 17:46

Düzce'de ağlatan cami yıkımı Depremde hasar gören cami yıkıldı, muhtar duygu dolu anlar yaşadı Düzce'nin Cumayeri ilçesinde depremde ağır hasar alan cami yıkıldı.

Düzce'de ağlatan cami yıkımı

Depremde hasar gören cami yıkıldı, muhtar duygu dolu anlar yaşadı

DÜZCE - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde depremde ağır hasar alan cami yıkıldı. 12 yaşından bu yana namaz kıldığı camiye "Evim gibiydi" diyen muhtar ise yıkım çalışmaları sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen yapıların yıkımı sürüyor. Depremde ağır hasar alan Cumayeri ilçesindeki Ayşe Metin Cami'de yıkıldı. Yıkım çalışmalarına Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ve vatandaşlar katıldı. Bazı vatandaşlar ve Yaka Mahallesi Muhtarı Mustafa Çakır, yıkım çalışmaları sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

"Cumayeri'nde 49 ağır hasarlı bina var"

Cumayeri'nde 49 ağır hasarlı bina olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Koloğlu, "Bu hasarlı binalardan 3 tanesi merkezdeki camilerimiz. Yıkım işlemine camilerimizden başladık. Bu hasarlı binaları bir an önce kaldırmak istiyoruz. Çünkü bunlar tehlike arz ediyor. Bir an önce yenisinin yapılması noktasına hızlı şekilde çalışıyoruz. İlçe merkezimizde bu hasarları ortadan kaldırarak, normale dönmek istiyoruz. Deprem merkez üssünün Cumayeri'ne yakın olması nedeniyle ciddi bir hasar mevcut. Devletimizle birlikte bu hasarları ortadan kaldırıp, yaralar bir an önce sarılır" dedi.

"Evim gibiydi"

Caminin yıkımı sırasında duygu dolu anlar yaşayan muhtar Mustafa Çakır, "Camimiz 1973'te yapılmıştı. İbadethanemiz yeniydi ama çok deprem geçirmişti. Bir daha deprem olursa ibadethanemiz buna dayanamayabilirdi. Camimizin çok hatıraları var. İlçemizin, köyümüzün ileri gelenleri var. Her safta bir amcamız oturuyordu. Camiye girince görüyorduk. Bende bu caminin 12 yaşından beri cemaatiydim. Cami, benim evim gibiydi" dedi.

Caminin 2 ay önce isminin değiştiğini dile getiren Çakır, "Camimizin adı 2 ay önce değişmişti. 2 ay öncesine kadar caminin ismi Fabrika Yanı Camiydi ama 2 ay sonra camiye araziyi veren hayırseverimiz olan Ayşe Metin Cami olarak ismini değiştirmiştik. Şimdi yeni yapılacak camiye de aynı ismi vereceğiz" sözlerine ekledi.

Caminin minaresinin yıkılma anı dron ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Cumayeri, Düzce, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de ağlatan cami yıkımı - Son Dakika

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